50 Prozent Kursplus mit Apple in nur einem Jahr. Doch Europa hat kein Unternehmen wie Apple. Kein Facebook. Kein Amazon. Und nun? Schlägt das Silicon Valley das Alte Europa? Wo sind die Technologie-Trüffel des alten Kontinents, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? Eine Rallye, die gefühlt nur in den USA stattfindet? Getrieben von wenigen Werten? Nein, sagt Patrick Kesselhut von der Commerzbank. Und der Chart vom Euro STOXX Technology gibt ihm Recht. Wo sind Europas Outperformer? Sind die vergleichsweise billiger? Was spricht für eine Index-Lösung, wenn doch Apple so einfach ins Depot wandert? Patrick Kesselhut im Gespräch mit Antje Erhard