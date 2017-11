Was bedeutet nochmal Sondervermögen und was beinhaltet das KIID? Wir haben wichtige Begriffe rund um die Fondsanlage gesammelt, die Anfänger kennen und Profis sich in Erinnerung rufen sollten.

Sondervermögen

Das in einem Investmentfonds verwaltete Anlegergeld ist als Sondervermögen geschützt. Das bedeutet: Das Kapital wird unabhängig von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds aufgelegt hat, bei einer Depotbank verwahrt und ist somit vom Vermögen der KVG getrennt. Der Vorteil: Im Gegensatz zum Beispiel zu Zertifikaten ist das Fonds-Sondervermögen im Falle einer Insolvenz der KVG geschützt.

