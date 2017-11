"Das Einzige, in dem Menschen niemals gut sind, ist, sich selbst so zu sehen, wie andere sie sehen", erklärte der ehemalige CEO von Google, Eric Schmidt, in einem Interview. Das, worauf er anspielt, ist völlig natürlich und menschlich. Wir erleben unser Leben durch unsere eigenen Augen, mit unseren eigenen Gedanken und bewegen uns mit unseren eigenen Körpern von A nach B.

Wenn es um Selbstreflexion geht, wurden wir so gepolt, dass wir leicht eingeschränkt sind, vor allem angesichts unserer eifrigen Leben und der endlosen Ablenkungen. Auch wenn Eric Schmidt bereits ein wohl etablierter CEO war, so wurde ihm jedoch in dem Augenblick, als er den Mehrwert neuer Perspektiven verstand, bewusst, dass er einen Coach benötigte. Durch einen Coach gelang es ihm, sich selbst aus der Sicht eines Aussenstehenden zu betrachten. Auf ähnliche Art und Weise leitete Bill Gates 2013 seine Rede in einem TED-Vortrag ein, als er das Publikum zum Einsatz eines Coachs ermutigte: "Wir alle brauchen Personen, die uns Feedback geben. So können wir uns verbessern."

Unabhängig von ihrem Wohlstand, ihren Erfolgen und der Tatsache, dass sie gut etabliert sind, erkennen immer mehr erfolgreiche Führungskräfte, dass es wichtig ist, gecoacht zu werden. Selbst die weltweit berühmtesten Athleten, Sänger und Coachs selbst verfügen über eigene Coachs. Inwiefern profitieren also diejenigen, die es bereits an die Spitze geschafft haben, vom Coaching?

Die Blindheit einer erfolgreichen Führungsperson

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie sind der CEO eines erfolgreichen multinationalen Unternehmens, Sie haben all Ihre Ziele hervorragend erreicht, Ihr Team ist ehrgeizig und finanziell gesehen läuft Ihr Unternehmen äusserst gut. Sie haben es an die Spitze geschafft! Plötzlich schlägt Ihnen der Verwaltungsrat einen Coach vor. Was wäre Ihre erste Reaktion darauf? Dieser Vorschlag widerspricht wahrscheinlich Ihrer Intuition. Sich im Erfolg zu sonnen kann jedoch oft dazu führen, dass eine Person in der Komfortzone festsitzt.

Es ist einfach für einen erfolgreichen CEO aufgrund seiner Gewohnheiten Erfolg zu haben. Denn schliesslich ist er dadurch dort hingekommen, wo er heute steht. Aber wer sagt, dass ein CEO mit diesen Gewohnheiten vollkommen ausgelastet ist? Der Logik von Bill Gates und Eric Schmidts zufolge, können solche Gewohnheiten täuschen; es ist unerlässlich, Feedback aus der Sicht eines Aussenstehenden zu erhalten. Oft kann Erfolg eine ausschliessende Erfahrung sein. Durch den Erfolg bleibt Isolation im Allgemeinen oft unbemerkt. Dadurch, dass erfolgreiche CEOs niemanden haben, an den sie sich wenden können, während sie zugleich Feedback an ihre Mitarbeiter geben müssen, verlieren sie oft ihre Handlungen (und Reaktionen) aus den Augen.

Leistungsfähiger durch regelmässiges Feedback

Ein Artikel, der auf der Webseite von McKinsey & Company veröffentlicht wurde, erklärt Folgendes: "Führungskräfte sind oft der Meinung, dass sich die anderen Menschen ändern müssen." McKinsey & Co. verteidigen die Wichtigkeit der "üblichen Arbeit einer Führungskraft", mit der nachverfolgt werden kann, was in einem Unternehmen vor sich geht, und mit der man sich von kleinen Erfolgsfaktoren inspirieren lassen kann. Dadurch sind Führungskräfte in der Lage, einen selbst-reflektierenden Prozess einzuleiten und dabei eine umfassende und reguläre Feedback-Schleife zu erschaffen. In einem weiteren Artikel von Marshall Goldsmith und Howard Morgan über die "Führung als Kontaktsport", bestätigen die Verfasser, dass Führungskräfte, die ein regelmässiges Feedback erhalten, allgemein wesentlich leistungsfähiger werden. Führungskräfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...