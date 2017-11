Düsseldorf - Das nationale Statistikamt in Italien hat eine Aufwärtsrevision der Wachstumsprojektion für die Wirtschaftsaktivität im laufenden Jahr auf nun 1,5% (bisher: 1,0%) vorgenommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für 2018 werde ein Plus von 1,4% erwartet. Im Marktkonsens werde für 2017 mit 1,5% gerechnet, gefolgt von 1,2% in 2018. Die Regierung unter Premierminister Paolo Gentiloni unterstelle für das laufende Jahr ebenfalls ein Plus von 1,5% (2018e: 0,9%).

