UR gilt als Protagonist der Mensch-Roboter-Kollaboration. Spüren Sie eine steigende Akzeptanz des Kollegen Roboter? Helmut Schmid, Universal Robots: Die Mensch-Roboter-Kollaboration trifft bei den Anwendern auf immer mehr Akzeptanz. Immerhin ist das Konzept MRK mittlerweile der maßgebliche Treiber der gesamten Automatisierungsbranche.

Woran machen Sie das fest? Schmid: Dieser Trend können wir sehr gut an den Geschäftszahlen von Universal Robots fest machen: Seit wir Ende 2008 den Cobot zur Marktreife gebracht und unseren ersten UR5 verkauft hatten, ist die Zahl der UR-Roboterapplikationen rasant gestiegen. Heute sind weltweit schon mehr als 16.000 unserer Roboter im Einsatz, was uns zum Marktführer mit einem 60-prozentigen Anteil am MRK-Markt macht. Wir wachsen auch nach wie vor im hohen zweistelligen Bereich auf zuletzt rund 89 Mio. EUR in 2016. Das entsprach einem erneuten Wachstum von 62 Prozent. Diesen Kurs möchten wir natürlich beibehalten.

Woher kommt die Akzeptanz von MRK? Schmid: Die Aufklärungsarbeit trägt zunehmend Früchte. Vom Start weg waren natürlich die ohnehin automatisierungsaffinen Industrien wie Automotive und Elektronik die Vorreiter bei kollaborativer Robotertechnologie. Neben diesen Markttreibern, zu denen sich auch die Logistik hinzugesellt hat, bemerken wir eine immer größere Nachfrage von kleinen und mittelständischen Firmen unterschiedlichster Branchen. Sie erkennen, dass sich der Einstieg ...

