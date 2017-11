FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von CTS Eventim sind am Mittwoch nach der Vorlage von Zahlen auf ein Rekordhoch bei 40,50 Euro gestiegen. Das waren 4,09 Prozent mehr als zum Vortagesschluss.

Der MDax-Konzern habe die Markterwartungen in den ersten neun Monaten deutlich übertroffen, sagte Experte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass die Aktie zuletzt gut gelaufen ist. Zudem sei der bestätigte Ausblick für 2017 weiterhin wenig konkret.

Das Unternehmen stellt lediglich einen Anstieg von Umsatz und Gewinn in Aussicht. Allerdings stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten bereits um 29 Prozent gestiegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte in diesem Zeitraum knapp 12 Prozent zu.

Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August hatten die Anleger noch verschnupft auf ein schwaches operatives Ergebnis im Veranstaltungsbereich sowie die insgesamt sinkende Marge reagiert. Der Kurs geriet in de Folge unter Druck und rutschte bis Ende Oktober unter die Marke von 35 Euro. Seit dem Zwischentief ging es nun schon wieder um fast 17 Prozent nach oben./mis/zb

