Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt seinen Rekordkurs zur Wochenmitte weiter fort. Der Leitindex SMI steigt gleich im frühen Handel kurzzeitig auf den höchsten Stand seit August 2015. Gestützt wird er dabei von guten Vorgaben aus Übersee. So hatte die Wall Street am Vortag ebenfalls Höchststände gesehen und in Asien sind die Märkte der Vorgabe gefolgt und haben ebenfalls überwiegend Kursgewinne verzeichnet.

Getragen wird die anhaltend freundliche Entwicklung vor allem von den weltweiten Wirtschaftsaussichten. Sie werden grundsätzlich als positiv eingeschätzt. Zudem bleibe das Thema US-Steuerreform weiterhin ein Aspekt, der die Märkte tendenziell stütze, heisst es im Handel. In den USA stehen im Tagesverlauf eine Vielzahl von Daten auf der Agenda und am Abend wird noch das Sitzungsportokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Am morgigen Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen und am Freitag wird der Handel verkürzt sein.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,19% höher bei 9'342,37 Punkten. Kurz zuvor war er bis auf 9'356 Zähler und damit den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,15% auf 1'504,03 Zähler hinzu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17% auf 10'710,89 Punkte. Von den 30 wichtigsten ...

