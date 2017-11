Stadtlohn - Die Bullen konnten gestern beim Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) gleich an den bulligen Vortag anknüpfen und sind ohne lange zu zögern zum Tageshoch an die 23.615 gelaufen, so die Experten von "day-trading-live.de". Und damit liege das Tageshoch von gestern nur sieben Punkte unter dem Allzeithoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...