Aktienmärkte setzen Rallye fort, S&P500 (US500) erreicht zum ersten Mal die 2.600 Punkte USD schwächelt nach Yellens Rede leicht, JPY führt Gewinne im G10-Vergleich an Ölpreise steigen, da der API-Bericht auf einen starken Rückgang der Lagerbestände hindeutet

Zusammenfassung:Die weltweiten Aktienmärkte scheinen sich wieder im Rallye-Modus zu befinden. Es war der zweite positive Handelstag mit Zuwächsen von Europa bis Asien. Erwähnenswert ist außerdem, dass an der Wall Street der S&P500 (US500) zum ersten Mal in der Geschichte kurzzeitig die 2.600 Punkte übertraf, verantwortlich dafür waren vor allem die Technologie- und Gesundheitsunternehmen. Es könnte bedeuten, dass die Unruhen der letzten zwei Wochen vorbei sind und eine Wiederaufnahme des Bullenmarkts bevorsteht, zumal der Dezember für die meisten Aktienindizes in der Regel positive Renditen mit sich bringt. In Asien konnte der Hang Seng CE (CHNComp) bislang am besten abschneiden und gewinnt 0,66% an Wert. Der japanische Nikkei (JAP225) schloss den Tag mit einem Gewinn von 0.48% ab, obwohl der ...

