Beim Thema Batterien denken die meisten Anleger an Lithium und Kobalt. Die im Segment der Vanadiumproduktion aktiven Aktiengesellschaften finden bei Investoren weniger Beachtung - zu Unrecht, wie Experte Gavin Wendt meint. Wendt, spezialisiert auf die Bewertung von Unternehmen der Bergbau- und Energiebranche mit zwanzigjähriger Erfahrung am australischen Aktienmarkt gab in "Mine Life" eine Bewertung zum Thema Vanadium ab. Vanadium-Redox-Flussbatterien: Eine neue Generation von Energieträgern Das aktuelle Interesse der Märkte für Lithium kommt nicht von ungefähr: Der Ausbau der erneuerbareren Energien und der damit verbundene Bedarf an Batterien als Speichermedien hat in jüngerer Vergangenheit die Lithiumpreise deutlich ansteigen lassen. Um Solar- und Windenergie für den zeitverzögerten Gebrauch zu konservieren, benötigt man Batterien. Hier kommen die marktbeherrschenden Lithium-Ionen-Speicher ins Spiel. Doch die Batterie-Technologie stagniert nicht bei Lithiumbatterien. Mit den sogenannten Vanadium-Redox-Fluss-Batterien (VRF-Batterien) kommen Speichermedien einer neuen Generation auf den Markt. Die VRF-Batterien nutzen flüssige Energieträger, um Strom zu erzeugen - mit ihrer künftigen Verbreitung zeichnet sich eine höhere Nachfrage nach Vanadium ab. Solar- und Windkraftanlagen, die in Hochproduktionszeiten Strom verkaufen müssen, weil er wirtschaftlich nicht speicherbar ist, wären mit künftig VRFs ideal ausgestattet. Woher kommt das Vanadium? Das Übergangsmetall Vanadium ist ein Nebenprodukt aus der Stahlhüttenschlacke und tritt in Mineralvorkommen wie kohlenstoffreichen Lagerstätten oder Titan-Magnetit-Erzen auf. Wirtschaftliche Bedeutung hat Vanadium vorrangig als Zusatz bei der Produktion von hochfestem Stahl und Metalllegierungen, die extremen Belastungen ausgesetzt sind, beispielsweise als Bauteile von Düsentriebwerken. Etwa 92% des weltweiten Bedarfs - das sind etwa 100.000 Tonnen oder...

