Ob für Bluetooth-Beacons, beim Energy Harvesting oder für Wearables - TDK sieht ein breites Einsatzspektrum für die Ceracharge-Akkus in SMD-Ausführung. Verfügbar sind die Bausteine zunächst in der Baugröße EIA 1812 (4,5 x 3,2 x 1,1 mm³). Dabei bieten sie eine Kapazität von 100 µAh bei einer Nennspannung von 1,4 V und einem Innenwiderstand von 200 O. Kurzfristig können etwa bei einem gepulsten Betrieb - zum Beispiel zur Versorgung eines Bluetooth-Moduls beim Senden - auch Ströme in einer Größe von etwa 2 mA entnommen werden. Bis zu 1000 Lade-/Entladezyklen sollen möglich sein, ohne dass die elektrischen Parameter auf weniger als 80 Prozent der Ursprungswerte sinken. Verglichen mit konventionellen Akkumulatoren oder Batterien unterstützt die Ceracharge-Technik einen großen Temperaturbereich von -20 °C bis zu +80 °C. Damit eignet sie sich zum Beispiel auch für Einsätze ...

