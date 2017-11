Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notierte gestern Morgen im Bereich der 2.580/2.584 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe bereits am Morgen sein TT formatiert. Von hier aus sei es in dynamischen Schüben aufwärts gegangen. Der Index habe sich mühelos über die wesentlichen Widerstände überwinden können und bei 2.601 Punkten ein neues ATH ausgebildet.

