KanAm Grund weist darauf hin, dass der Metropolenfonds "Leading Cities Invest" noch bis zum 15. Dezember 2017 Anteile ausgibt. Danach folgt wieder ein Cash-Stop, um die Liquidität im Fonds nicht zu sehr zu erhöhen.

Mit dem Immobilienfonds Leading Cities Investe (ISIN: DE0006791825) investieren Anleger in ausgewählte Objekte in den gefragten Metropolen. Denn die Großstädte wachsen kontinuierlich weiter: Jedes Jahr steigt die städtische Bevölkerung um etwa 60 Millionen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...