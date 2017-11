Verbund-Chef Anzengruber fordert mehr dezentrale Speicher auf der Handelsblatt-Energietagung in Wien. Österreich fördert noch stärker Ökostrom.

Einen Siegeszug der erneuerbaren Energien durch die sinkenden Preise bei der Produktion erwartet der österreichische Stromkonzern Verbund. "Photovoltaik wird eine bestimmende Rolle in der Zukunft spielen", sagte Verstandschef Wolfgang Anzengruber auf der Handelsblatt-Jahrestagung Energiewirtschaft in Wien. Der Branchenprimus in Österreich verweist darauf, dass die Kosten bei der Solarenergie in den vergangenen sieben Jahren um 70 Prozent zurückgegangen seien. Auch bei der Windkraft wären die Kosten um ein Viertel gesunken. Anzengruber erwartet, dass 7,6 Milliarden Dollar an Investments in die erneuerbaren Energien bis 2040 gehen werden.

Diese Sichtweise wird auch vom österreichischen Wirtschaftsministerium unterstützt, wie Michael Losch, enger Mitarbeiter von Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP), auf der Tagung am Mittwoch verdeutlichte. "Wir müssen mehr in erneuerbare Energie investieren", ...

