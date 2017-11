Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -



Unter den Investoren befinden sich JVP, NexStar Partners und Global Brain, Japan; mit den Mitteln werden die Vermarktungsstrategie gefördert und deren Forschung und Entwicklung erweitert



SCADAfence (https://www.scadafence.com/), Pionier auf dem Gebiet der Sicherung von Industrienetzwerken, gab heute bekannt, dass eine Serie A Finanzierungsrunde über 10 Millionen USD abgeschlossen wurde.







Unter den Investoren befinden sich JVP, NexStar Partners, 31Ventures Global Innovation Fund, GB-VI Growth Fund Investment Limited Partnership, verwaltet durch Global Brain, iAngels und DS Strategic Partners. Die Investition wird dazu benutzt, das Forschungs,- und Entwicklungszentrum (F&E) des Unternehmens in Tel-Aviv und des globalen Unternehmensentwicklungsteams zu erweitern, um die steigende Marktnachfrage in Nordamerika, Asien und Europa zu befriedigen.



Im Rahmen der industriellen IoT- oder Industrie-4.0- Revolution werden industrielle Netzwerke für Betriebstechnologie (Operational Technology - OT) zunehmend mit externen Netzwerken verbunden, wodurch sie produktiver, leichter zu steuern und kosteneffizienter werden. Diese neue Realität setzt sie allerdings auch Cybersicherheitsrisiken aus, die zu betrieblichen Ausfallzeiten, Prozessmanipulationen, Diebstahl von intellektuellem Eigentum und Ransomware-Angriffen führen können. Hersteller aus unterschiedlichen Branchen haben Gewinnverluste in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar gemeldet, die auf Produktionsausfallzeiten durch Ransomware-Angriffe wie WannaCry und Petya zurückzuführen waren. Diese neuesten Vorfälle verdeutlichen nur, wie anfällig OT-Netzwerke sind und dass Cyberangriffe bereits erheblich den Reingewinn von Industriebetrieben beeinträchtigen.



"Die meisten IT-Sicherheitslösungen sind zur Sicherung von industriellen Netzwerken unzureichend und das Risiko, das sie für den Betriebsprozess darstellen, überwiegt ihre Sicherheitsvorteile", sagte Ofer Shaked, CTO und Mitgründer von SCADAfence. "SCADAfence bietet eine passive und kontinuierliche Überwachungslösung, die garantiert keine zusätzlichen Risiken hinzufügt und es für Unternehmen sehr einfach macht, ihre Sicherheitslage zu verbessern."



Zu SCADAfences Kunden gehören globale Fortune-500-Unternehmen in der Automobil-, Pharmazie-, Chemie- und Energiebranche. Mit der Lösung von SCADAfence können Administratoren und Betreiber die Sicherheitslücke überbrücken die entsteht, wenn OT- und IT-Netzwerke verbunden werden, um operationelle Kontinuität dieser Netzwerke sicherzustellen und wertvolle Vermögenswerte zu schützen.



"SCADAfence ist einzigartig in seiner Bereitstellung von Echtzeit-Ermittlungen, komplette Visibilität und Vermögensmanagement. Einfach nur IT-Sicherheitslösungen bei OT anzuwenden, ist nicht effektiv und aus diesem Grund sehen wir den hohen Wert in SCADAfences Technologie", sagte Yoav Tzruya, General Partner bei JVP "Die beispiellose Fähigkeit von SCADAfences Lösungen zu skalieren, hohe Erkennungsraten zu erzielen und branchenführende Benutzererlebnisse zu liefern sowie niedrige Gesamtbetriebskosten, machen sie zum einzigen Produkt, das den Anforderungen großer industrieller Netzwerke genügt.



"Die Vielfalt unserer Investoren aus den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Israel sowie unsere globale Kundenbasis sind ein Indikator für die breite Wahrnehmung des Problems, dem Industrieunternehmen von heute in Bezug auf Cyberangriffe ausgesetzt sind", so Yoni Shohet, CEO und Mitgründer von SCADAfence. "OT-Netzwerke wurden nicht mit Blick auf Cybersicherheit entwickelt; aber jetzt sind Cyberangriffe eine unmittelbare Bedrohung und Unternehmen können es sich nicht leisten, diese Bereiche zu gefährden. Und hier setzen wir an."



Über SCADAfence



SCADAfence ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der Sicherung von industriellen Netzwerken, intelligenter Fertigung und wichtigen Infrastruktur-Netzwerken vor Cyberangriffen. In diesen Branchen sind die herkömmlichen Sicherheitslösungen aufgrund der speziellen Anforderungen, Technologien und Komponenten in industriellen Netzwerken nicht geeignet. SCADAfences Lösungen liefern Visibilität im täglichen Betrieb, Erkennung von böswilligen Cyberangriffen sowie nicht-böswilligen operationellen Bedrohungen sowie Risikomanagement-Tools. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.scadafence.com



OTS: SCADAfence newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128754 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128754.rss2



Pressekontakt: Rachel Glaser GK für SCADAfence rachel@gkpr.com +972-54-250-9439