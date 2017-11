Linz - Tatsächlich hat gestern die ungarische Nationalbank Leitzins sowie Einlagenzins für Banken unverändert gelassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dafür sei wie erwartet ein neues Anleihenkaufprogramm (Ziel: Senkung der Kreditzinsen) beschlossen worden. Eben aufgrund der Erwartung im Vorfeld sei die Bewegung bei EUR/HUF (Ungarischer Forint) im Rahmen geblieben. Längerfristig könnte allerdings der Weg Richtung EUR/HUF 320,00 zeigen und somit weiterer Forint-Abwertungsspielraum bestehen. Warum? Erhöhte Inflation, gepaart mit zinssenkenden Maßnahmen - das sei in der Regel die "Formel" für eine schwächere Währung. Die EUR/HUF-Trading-Range für heute liege zwischen 312,00 und 314,20. (22.11.2017/alc/a/a)

