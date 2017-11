Hannover - Der Primärmarkt blieb auch in den vergangenen fünf Handelstagen in einer äußerst guten Verfassung, sodass wir insgesamt sechs Euro-denominierte Covered Bonds (Benchmarks) sahen, so Kai Ebeling, CIIA von der Nord LB.Während die Emission (ISIN XS1721478011/ WKN A19SMG) der finnischen OP Mortgage Bank mit EUR 1,0 Mrd. für eine Laufzeit von langen fünf Jahren (5,3Y) zu einem Spread von ms -13 Bp eher als weniger ereignisreich zu bezeichnen sei, seien die Highlights der vergangenen Woche sicherlich die Emissionen der niederländischen Achmea Bank sowie der Deutschen Hypo gewesen.

