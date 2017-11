Essen - Das politische Berlin bleibt in Bewegung: Offenkundig gibt es in der SPD nunmehr doch Bestrebungen, die große Koalition fortzusetzen, so die Analysten der National-Bank AG.Man dürfe gespannt sein, ob Bundespräsident Frank Walter Steinmeier den SPD-Chef Martin Schulz im weiteren Verlauf dazu bewegen könne, von seiner bisherigen kategorischen Haltung abzurücken. Insgesamt habe sich die Verhandlungsposition der Sozialdemokraten mit dem Scheitern der Jamaika-Gespräche sicherlich verbessert, was die innerparteiliche Durchsetzung in der SPD zumindest erleichtern sollte.

