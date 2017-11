Als Investor suchen wir immer nach einer Methode, um den Markt zu schlagen. Warum sollte man sonst investieren? Du kannst in Indexfonds investieren und einfach das mitnehmen, was die der Markt gibt und hoffen, dass es genug ist, um deinen Ruhestand damit zu bestreiten.



Aber was wäre, wenn es einen einfachen Weg gäbe, um besser als der Markt abzuschneiden? Laut mehrfachen Studien gibt es das: Investier doch einfach in von Gründern geführte Unternehmen, da diese tendenziell besser sind als ihre Mitbewerber. Laut einer Studie der Purdue's Krannert School of Management besagen die Daten, dass Gründer-CEOs effektiver und effizientere Innovatoren sind ...

