Der bewusste Kapitalismus beginnt mit der Grundvoraussetzung, dass ein Unternehmen gleichzeitig Gutes für seine Arbeiter, die Umwelt und seine Aktionäre tun kann.



John Mackey, Gründer von Whole Foods Market, schrieb ein Buch über das Thema ?Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business (Bewusster Kapitalismus: Die Befreiung des heroischen Geistes der Wirtschaft)?. Darin beschreibt er Unternehmen, die zu außergewöhnlichen Erfolgen geworden sind und gleichzeitig eine Welt verbessert haben.

Der bewusste Kapitalismus basiert auf vier Grundpfeilern:

Höherer Zweck: Die Unternehmen sollten einen Zweck haben, der größer ist als einfach nur Geld zu verdienen, um den Leistungsträgern im Unternehmen Anreize zu geben.



Stakeholder-Orientierung: Ein Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...