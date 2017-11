Frankfurt am Main (ots) - Stach's hat einen der begehrten Auszeichnungen im Wettbewerb "Best of Consulting 2017" der WirtschaftsWoche erhalten. Mit dem Award werden einmal im Jahr die besten Unternehmensberatungen gekürt. Stach's erhält den Preis in der Kategorie Marketing & Vertrieb für die agile Projektunterstützung bei der Neuausrichtung des Vertriebes der Lufthansa Group in ihren Heimatmärkten Deutschland, Österreich und Schweiz. Hierbei ging es um die Entwicklung und Etablierung einer prozessorientierten Organisation bei gleichzeitiger Integration der entsprechenden Einheiten von Lufthansa, Austrian Airlines und SWISS.



Stach's ist spezialisiert auf die Begleitung von Transformationen und Change Management. Hierbei reicht das Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung über die Prozess- und Organisationsgestaltung bis hin zur Kommunikation und Führungskräfteentwicklung. Die mittelständische Beratung hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Stach's wurde im Jahr 2001 von Thomas Stach gegründet und zählt zahlreiche nationale und internationale Spitzenunternehmen zu seinen Kunden.



Mehr Informationen unter www.stach-s.de oder www.award.wiwo.de/boc



OTS: Stach's Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58327 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58327.rss2



Pressekontakt: Thomas Stach Managing Director Stach's Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH thomas.stach@stach-s.de 069-976713-0