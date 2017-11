Frankfurt - Sowohl FED als auch Finanzmärkte erwarten scheinbar, dass der Bilanzabbau der Zentralbank ereignislos, sanft und ohne große Folgen für den Markt verlaufen wird, so die Experten von Franklin Templeton.Nach Ansicht der Experten werde dem vermutlich nicht so sein. In der Tat könnte nur eine äußerst unwahrscheinliche Kombination von Ereignissen für einen sanften und schmerzfreien Übergang sorgen. Nach Auffassung der Experten würden die Märkte insbesondere die Folgen für die Renditen auf US-Schatzanleihen unterschätzen.

