Neue Rekorde an der Wall Street und positive Stimmung in Asien könnten Bullen an den europäischen Aktienmärkten ermutigen DAX® (DE30 in der xStation 5) könnte einen potenziellen Bereich des Double-Bottom-Setups im H4-Chart verfolgen Aktie von RWE (RWE.DE) und BASF (BAS.DE) profitieren von Neubewertungen von Banken

Zusammenfassung:Wie wir vorhin berichteten, endete der letzte Handelstag an der Wall Street und in Asien mit ansehnlichen Gewinnen, die darauf hindeuten können, dass die Marktturbulenzen der letzten zwei Wochen vorbei sind und die Aktienmärkte die Rallye womöglich wieder aufnehmen. Höhere Preise für Öl und Industriemetalle sollten den Energie- und Grundstoffsektor unterstützen. Bei der Eröffnung in Europa gab es allerdings heute Morgen keine großen Bewegungen. Am Abend steht noch das Sitzungsprotokoll von der letzten Fed-Sitzung an, die eine Zinserhöhung im Dezember bestätigen könnte.

DE30 könnte den potenziellen Bereich des Double-Bottom-Setup weiter verfolgen, zumindest dann wenn das 50%-Fibo-Retracement gebrochen wird. Quelle: xStation 5 Der DE30 folgte einem Signal, das durch ein Double-Bottom-Setup ...

