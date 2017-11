Wiesbaden (ots) - Zu Beginn von Fatih Akins AUS DEM NICHTS sind Nuri und Katja glücklich verheiratet, haben ein kleines Kind, alles ist gut. Doch dann explodiert eine Nagelbombe vor Nuris Büro und reißt ihn und den Sohn in den Tod. Und während Katja Verlust und Schmerz mit Drogen zu unterdrücken versucht, geht die Polizei der Vermutung nach, Nuri könne Teil einer islamistischen Terrorzelle gewesen sein. Doch für Katja ist klar: Ihr Mann ist Opfer der rechten Szene geworden. Akins Film ist eine Aufarbeitung der NSU-Prozesse und zugleich ein starkes Familiendrama. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW, die den Film in einstimmigem Votum mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" auszeichnet, schreibt in ihrem Gutachten: "Sehr nuanciert arbeitet Akin das auf, was nach einer solchen Katastrophe vermutlich geschieht. Schock, Wut, Hass, Trauer, Verzweiflung, Diane Kruger ist in der Rolle der Katja grandios. Überhaupt kann Fatih Akin auf ein meisterhaft geführtes, großartiges Ensemble zurückgreifen. AUS DEM NICHTS ist ein hervorragend erzähltes, mutiges Drama, das die Jury durch seine minutiöse Dramaturgie und seine großartige Besetzung überzeugt hat."



Kathryn Bigelow und Drehbuchautor Mark Boal erzählen in DETROIT auf ergreifende Weise die Geschichte der Bürgerrechtsaufstände im Sommer 1967 anhand der Vorkommnisse im Algier Motel am 25. Juli 1967, als drei afroamerikanische Männer von der Polizei erschossen und viele andere brutal misshandelt wurden. Die Aufstände gingen als eine der bedrohlichsten Ausschreitungen ihrer Art in die US-Geschichte ein und liefern den Rahmen für Bigelows intensiv erzähltes und inszeniertes Kammerspiel. "Dieser Film fesselt und macht zornig. In ihm wird zwar vom Amerika des Jahres 1967 erzählt, aber er ist politisch so aktuell wie nur wenige andere. Bigelow erzählt ihre Geschichte zugleich spannend und hoch komplex. Es gelingt ihr, durch ihre realistische, sehr authentisch wirkende Inszenierung die Geschichte intensiv lebendig werden zu lassen. Dazu nutzt sie alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel mit einer Meisterschaft, die ihre Virtuosität nicht ausstellen muss. Alles dient dazu, die Geschichte so gut und wahrhaftig wie möglich zu erzählen, und dies gelingt grandios." So die FBW-Jury, die dem hochbrisanten Drama einstimmig das Prädikat "besonders wertvoll" verleiht.



Endlich kehrt der entzückendste und freundlichste Bär der Welt mit neuen Abenteuern in die Kinos zurück: PADDINGTON 2 ist die langerwartete Fortsetzung des erfolgreichen Kinofilms aus dem Jahr 2014, in der der sprechende Bär Paddington das Herz seiner Filmfamilie und aller Zuschauer im Sturm eroberte. Nun bekommt es Paddington mit allerlei zwielichtigen Gestalten zu tun, so dass er am Ende selber hinter Gittern landet. Aber Paddington wäre nicht Paddington, wenn er nicht auch noch den schlimmsten Ganoven bekehren würde. Für die FBW-Jury ist PADDINGTON 2 ein Film, der jüngere und ältere Filmfans miteinander vereint. Denn "die älteren Zuschauer werden verzückt die Reminiszenzen an etliche Klassiker der Filmgeschichte erkennen, die lustvoll und beiläufig in die Handlung eingebaut wurden. Die kleineren Zuschauer werden gebannt um die Zukunft des Bären mit dem blauen Dufflecoat und roten Schlapphut bangen." Dabei, so die Jury, strotzt der Film "vor visuellen und dramaturgischen Einfällen. PADDINGTON 2 ist ein Fest fürs Auge." Für diese Leistung zeichnet die Jury den Familienfilm mit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus. Und auch die FBW-Jugend Filmjury verleiht dem Film mit fünf Sternen ihre höchste Auszeichnung und schreibt in ihrer Begründung: "Wir empfehlen den Film ab 6 Jahren, aber er ist auch für alle anderen Altersklassen ein bäriger Spaß. Der hilfsbereite und immer höfliche Paddington erinnert uns daran, den Glauben an das Gute im Menschen nicht zu verlieren. Unser Motto nach dem Film: Sei immer höflich und verschenke Orangenmarmelade!"



Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.



Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit 10-14-jährigen Schülerinnen und Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für 5-14-jährige.



