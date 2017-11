Frankfurt am Main (ots) - VTB Young Flex - der clevere Vermögenssparplan für Minderjährige mit 1,2% Zinsen p.a.



Die VTB Direktbank bietet eines ihrer beliebtesten Produkte - den VTB Flex Sparplan - aufgrund der zunehmenden Nachfrage ab sofort auch für Minderjährige an.



Die Besonderheit an diesem Produkt ist, dass der Kunde jederzeit Einzahlungen vornehmen kann und sich dabei den Spitzenzinssatz von 1,20 Prozent für ganze 10 Jahre sichert. Nach einer Sperrfrist von nur 4 Jahren können weiterhin Einzahlungen erfolgen, jedoch ist auch eine Verfügung über einen Teil oder den gesamten Betrag möglich.



Diese Flexibilität macht dieses Produkt vor allem für Eltern interessant, die für Ihr Kind ein langfristiges finanzielles Polster schaffen möchten: Geldgeschenke von Verwandten können jederzeit eingezahlt werden und nach Ende der Sperrfrist kann je nach Bedarf eine ganze oder teilweise Auszahlung, beispielsweise für den Führerschein, die Ausbildung oder andere Zwecke erfolgen.



Mit dem VTB Young Flex Sparplan bietet die VTB Direktbank nach dem VTB Young Tagesgeld und dem VTB Young Festgeld bereits das dritte Produkt auch für Minderjährige Kunden an.



Die wichtigsten Details auf einen Blick:



VTB Young Flex mit 1,20% Zinsen p.a.



- Mindestlaufzeit nur 4 Jahre - Zinssatz garantiert bis zu 10 Jahren - Regelmäßiges oder flexibles Sparen zu attraktiven Konditionen - Kein Mindestanlagebetrag - Kostenlose Kontoführung - Zinszahlung jährlich - Kontoführung einfach online mit dem sicheren mobile TAN Verfahren



Jan-Peter Kind, Geschäftsführer der VTB Direktbank, erklärt hierzu:



"Mit dem neuen Produkt VTB Young Flex möchten wir unsere Produktpalette abrunden. Damit bieten wir die einzigartigen Vorteile des VTB Flex nun auch Minderjährigen Kunden an. Die Besonderheit des Produktes ist zum einen der attraktive Zinssatz von 1,20%, der vergleichbar mit der Verzinsung einer festverzinslichen Geldanlage ist, sowie zum anderen die hohe Flexibilität über den Sparbetrag. Vor allem durch den unregelmäßigen Geldeingang bei Minderjährigen in Form von Geschenken zu Geburtstagen, zur Taufe und anderen besonderen Anlässen eignet sich der VTB Young Flex Sparplan ideal für den Vermögensaufbau für Kinder."



Alle Informationen zum VTB Young Flex finden Sie unter: www.vtbdirekt.de/de/Produkte/VTB_Young_Flex/.



Die VTB Direktbank auf einen Blick:



Die VTB Direktbank ist eine Zweigniederlassung der österreichischen VTB Bank (Austria) AG. Als kosteneffiziente Onlinebank konzentriert sich die VTB Direktbank auf einfache, attraktive und sichere Anlageprodukte. Die Kundenbetreuung der VTB Direktbank steht Anlegern an Werktagen zwischen 08:00-20:00 Uhr und an Wochenenden zwischen 09:00-14:00 Uhr telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Das TÜV-zertifizierte Online-Banking und das mobile TAN-Verfahren der VTB Direktbank entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen im deutschen Markt. Als Niederlassung einer österreichischen Bank gehört die VTB Direktbank der Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH in Österreich an.



Alle Informationen zu den Anlageprodukten der VTB Direktbank finden Sie unter www.vtbdirektbank.de.



Pressekontakt: VTB Bank (Austria) AG Zweigniederlassung Deutschland, VTB Direktbank Telefon: +49 (69) 943 40 94 0 E-Mail: presse@vtbdirektbank.de