FMW-Redaktion

Bekanntlich lieben die Amerikaner nichts mehr als Statistiken - und das macht natürlich auch vor den Aktienmärkten nicht halt! Blickt man auf die vergangenen Jahre an der Wall Street, so zeigt sich: in den letzten 35 Jahren war die Entwicklung des Leitindex S&P500 zwischen dem Mittwoch vor und dem Freitag nach Thanksgiving in 34 Fällen positiv - also fast immer! Bei der einzige Ausnahme war der S&P nicht im Minus, sondern unverändert - der letzte Rückgang in dieser Zwei-Tagesperiode war im Jahr 1964!

Seit dem Jahr 1945 liegt die durschnittliche Performance in der Thanksgiving-Woche bei +0,64%, aber in Jahren, in denen der S&P mindestens 10% gestiegen war vor dieser Woche (so wie in diesem Jahr), lag die durchschnittliche Performance bei +0,76%.

Bislang sieht es an den US-Märkten so aus in dieser Woche: der S&P 500 stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...