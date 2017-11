Ingelheim (ots) -



- Bundesweite Aufklärungsinitiative "Herzenssache Lebenszeit" informierte in 90 Städten über die Volkskrankheiten Diabetes und Schlaganfall - Mit Hilfe des roten Info-Busses mehr als 30.000 erreicht



Mehr als 7.000 Kilometer Luftlinie oder eine Entfernung von Frankfurt/Main bis Chicago (USA). Das ist in etwa die Strecke, die der Infobus der Aufklärungsinitiative "Herzenssache Lebenszeit" bis Ende August quer durch Deutschland zurückgelegt hat. In den fast 90 Städten, die der Bus angefahren hat, haben sich über 30.000 interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Diabetes und Schlaganfall informiert. Damit hat die Initiative unter der Schirmherrschaft von Karl Kardinal Lehmann, langjähriger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, auch in diesem Jahr ihr Ziel erreicht, über die Risiken und Präventionsmöglichkeiten beider Erkrankungen aufzuklären.



"Auch im Vogelsberg- und Wetteraukreis war der Andrang in diesem Jahr wieder groß", berichtet Dr. Michael Eckhard, Internisten und Diabetologen. "Insgesamt waren an den verschiedenen Stationen in unserer Region über 550 Besucherinnen und Besucher vor Ort. Wir konnten so beispielsweise Fälle von vorher nicht bekanntem Diabetes diagnostizieren und teilweise gravierende Verengungen der Halsschlagadern feststellen. Bei 33 Menschen wurde dank der Initiative ein Behandlungsbedarf identifiziert. Viele waren sich ihres hohen Risikos nicht bewusst"



Deutschlandweit wurden in den verschiedenen Städten mehr als 60.000 Stück Aufklärungsmaterial verteilt. Gemeinsam mit den vielen Experten vor Ort wurde die Öffentlichkeit für die Themen Diabetes und Schlaganfall sensibilisiert.



"Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr das Interesse an unserer Kampagne wieder groß war. Je mehr Menschen mit Hilfe unserer Partner Ursachen und Risikofaktoren kennen, desto schneller können mögliche Vorsorgemaßnahmen eingeleitet werden", sagt Birgit Härtle, Projektleiterin der Aufklärungskampagne "Herzenssache Lebenszeit" bei Boehringer Ingelheim.



Aufklärungsinitiative unterstützt durch zahlreiche nationale und regionale Partner



Alle 8 Sekunden stirbt ein Mensch an Diabetes und seinen Folgen.(1) Etwa alle 10 Minuten ereignet sich ein neuer Schlaganfall, der im Zusammenhang mit der Diabetes-Erkrankung steht.(2),(3) Um über die Ursachen, Risikofaktoren und Vorsorgeoptionen von Schlaganfall und Diabetes aufzuklären, wurde die bundesweite Aufklärungsinitiative "Herzenssache Lebenszeit" von Boehringer Ingelheim ins Leben gerufen: Der roter Doppeldecker-Infobus tourte bis Ende August durch Deutschland und machte in über 80 Städten halt. Vor Ort hatten Interessierte die Möglichkeit, ihr persönliches Risiko zu testen und sich von Fachärzten beraten zu lassen. Unterstützt wird die Initiative von nationalen Verbänden und Stiftungen sowie regionalen Kliniken und Ärztenetzwerken, lokalen Selbsthilfegruppen und Krankenkassen.



Diabetes und Schlaganfall - ein gefährliches Doppel



Bei etwa 7,5 Millionen Erwachsenen in Deutschland wurde Diabetes diagnostiziert. Hinzu kommen etwa 440.000 nicht diagnostizierte Fälle.(1) Zudem steigt die Zahl der Erkrankten: Jedes Jahr erhält eine halbe Million Menschen in Deutschland die Diagnose Diabetes.(4) In Deutschland haben jährlich rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall.(5)



Diabetes ist ein klassischer Risikofaktor für einen Schlaganfall. Bei Menschen mit Diabetes ist das Risiko, eine Herz-Kreislauf Erkrankung zu entwickeln, zwei bis vier Mal höher als bei Menschen ohne Diabetes.(6) Etwa jeder fünfte Schlaganfall-Patient in Deutschland ist Diabetiker.(3) Trotz Fortschritten in der Versorgung stirbt rund die Hälfte aller Menschen mit Diabetes an Herz-Kreislauf Erkrankungen.(7),(8) Sie sind die Haupttodesursache bei dieser Patientengruppe.(6) Im Durchschnitt können stoffwechsel-gesunde Menschen bis zu zwölf Jahre länger leben als Menschen mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen.(9)



