Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



An einem besonderen Ort, dem "Haus Schminke" in Löbau, begrüßt das Moderatorenduo seine musikalischen Gäste. Hautnah und unplugged - über kulturelle und musikalische Grenzen hinweg - erlebt das Publikum beim "Privatkonzert" internationale und deutsche Musikstars. Die erste von vorerst zwölf Ausgaben ist am 25. November im MDR-Fernsehen zu sehen.



Mit der Sendung "Privatkonzert - Hausbesuch bei Kim Fisher und Wigald Boning" hat die Deutsche Welle (DW) gemeinsam mit dem MDR ein neues Format geschaffen. In vorerst zwölf Ausgaben lädt das Moderatorenduo seine Gäste in die Villa "Haus Schminke" in Löbau ein.



Beim "Privatkonzert" trifft Pop auf Jazz oder Rap auf Klassik. In jeder Folge kommen deutsche und internationale Solokünstler oder Bands unterschiedlicher Musikgenres zusammen. In gemütlicher Atmosphäre musizieren sie gemeinsam im Wohnzimmer der Villa und kommen ins Gespräch.



Am 25. November, 23.05 Uhr, begegnen sich US-Star Anastacia und ESC-Gewinnerin Conchita bei Kim Fisher und Wigald Boning. Anastacia zeigt sich begeistert vom Konzept: "Ich fühle mich in dieser Sendung zu Hause. Es ist, als wäre man bei Freunden." Gemeinsam interpretieren die beiden Sängerinnen Chers "Believe" auf ganz eigene Weise. Die Hausband "The Ruffcats" ist bei der 60-minütigen Sendung immer dabei und spielt wie alle Gäste ausschließlich live und unplugged.



Am 9. Dezember, 22.50 Uhr, sind die Ost-Rock-Legende Silly und der britische Sänger Marlon Roudette zu Gast im "Privatkonzert".



Die Band Karat, der irische Sänger und Komponist Johnny Logan sowie Jazz-Pianistin Julia Hülsmann musizieren und plaudern am 6. Januar 2018, um 22.30 Uhr mit den beiden Gastgebern.



Das "Haus Schminke" wurde 1933 von Hans Scharoun entworfen, einem bedeutenden Vertreter der organischen Architektur - einer Strömung der klassischen Moderne. Jedes Jahr lockt das Haus Architekturbegeisterte aus aller Welt nach Löbau in die Oberlausitz, um das einmalige Gebäude zu sehen. Wie das Haus, so steht auch die neue Sendung "Privatkonzert" für Weltoffenheit und Dialog.



Achtung Redaktionen: Fotos sind unter www.ard-foto.de abrufbar.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @mdrpresse