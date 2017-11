Unterföhring (ots) - 22. November 2017. Girls wanna have fun - und sixx hat dafür das perfekte Programm: Der Frauensender zeigt ab 2018 immer donnerstags US-Sitcoms, davon gleich drei in Erstausstrahlung.



Den Anfang machen ab Donnerstag, 4. Januar 2018, um 20:15 Uhr Zooey Deschanel und ihre Chaos-WG mit sechs neuen Folgen der fünften Staffel "New Girl" als Free-TV-Premiere. Die komplette sechste Staffel als Deutschland-Premiere folgt direkt ab Ende Januar. Immer donnerstags um 21:15 Uhr zeigt sixx die Kult-Sitcom "How I Met Your Mother" in der Ted (Josh Radnor) seinen Kindern erzählt, wie er ihre Mutter kennenlernte. Bereits ab Februar 2018 kommen weitere Erstausstrahlungen hinzu: Powerfrau Rebel Wilson mit "Super Fun Night" und das himmlische Duo Kristen Bell und Ted Danson in "The Good Place" versprechen eine echte Happy Hour in der Prime Time auf sixx.



Senderchefin Wiebke Schodder: "Unser guter Vorsatz fürs neue Jahr: mehr Lachen! Ab Januar zeigen wir deshalb noch mehr frische US-Serien für junge Frauen und widmen dem Genre Sitcom einen kompletten Abend. Persönlich freue ich mich zunächst auf die neuen Folgen von 'New Girl'. Diese Serie steht wie kaum eine andere für unser Motto ,Girls wanna have fun' und passt perfekt zu sixx."



"New Girl" - so geht es weiter: Hochzeitsglocken in der Chaos-WG Es sollte ein unvergesslicher Tag werden für Cece (Hannah Simone) und Schmidt (Max Greenfield). Doch es wäre nicht die Chaos-WG, wenn alles gut gehen würde: So verliert der Bräutigam nicht nur sein Gelübde, er verpasst auch noch seine eigene Hochzeit, weil er im Flieger festsitzt. Gibt es für das Paar doch noch ein Happy End? Und bekommt auch "New Girl"-Jess (Zooey Deschanel) die Frage aller Fragen gestellt?



