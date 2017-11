Linz - EUR/CZK (Tschechische Krone) befindet sich derzeit in einem sehr interessanten charttechnischen Bereich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Schließlich sei das Niveau um 25,500 bis 26,000 jener Bereich, von dem aus die Währungsuntergrenze der tschechischen Nationalbank (27,000) Ende 2013 gestartet sei. Nun befinde sich das Währungspaar wieder an diesem Ausgangspunkt. Nach der letzten Zinserhöhung Anfang November sollte noch eine Erhöhung im Dezember folgen (soweit die Erwartung der Marktteilnehmer). In Anbetracht dieser Erwartung dürfte sich die Bewegung bis Jahresende allerdings in Grenzen halten. Die EUR/CZK-Trading-Range für heute liege zwischen 25,470 und 25,500. (22.11.2017/alc/a/a)

