Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Bestnote für die Deutsche Oppenheim: Das Fachmagazin Elite Report und das Handelsblatt zeichneten die Vermögensverwaltung von Deutschlands größtem Multi Family Office erneut mit einem "Summa Cum Laude" aus. Insgesamt wurden für den Vergleich mehr als 350 Vermögensverwaltungen aus dem deutschsprachigen Raum untersucht, von denen 43 Gesellschaften die Noten "Cum Laude", "Cum Magna Laude" und "Summa Cum Laude" erhielten. Die Deutsche Oppenheim Family Office AG erreichte mit 655 Punkten die höchst erreichbare Punktzahl.



Die Experten des Elite Reports zeigten sich bei der Deutschen Oppenheim besonders beeindruckt von der Beratung und der Betreuung, die sie als "vorbildlich und umfassend" einstuften: "Diese Art der Vermögensverwaltung ist zukunftsweisend, denn sie lässt keine Lücken in der Breite und Tiefe einer Beratung und Entwicklung", heißt es in der offiziellen Begründung.



Die Ehrung nahmen der Deutsche Oppenheim-Vorstandsvorsitzende Dr. Thomas Rüschen und der Leiter Portfoliomanagement Oliver Leipholz am Montag in München entgegen. "Die hohe Anerkennung freut uns natürlich sehr, denn sie ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Die Erwartungen unserer Mandanten stehen bei uns zu jedem Zeitpunkt im Mittelpunkt und von dieser Unternehmensphilosophie werden wir auch in Zukunft keinen Millimeter abrücken", sagte Dr. Rüschen im Rahmen der Veranstaltung. Oliver Leipholz betonte: "Dass wir nun schon seit mehreren Jahren immer wieder die Höchstpunktzahl erhalten, spricht für die Kontinuität und Qualität in unserem Vermögensverwaltungsteam."



Über Deutsche Oppenheim:



Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus. Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) der Deutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.



OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111632 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111632.rss2



Pressekontakt: Ralf-Dieter Brunowsky BrunoMedia GmbH Tel.: +49 (0) 170 4621440 Office: +49 (0) 6131 9302830 brunowsky@brunomedia.de Martinsstraße 17 55116 Mainz www.brunomedia.de