ON Investment Group ("ION") und The Carlyle Group gaben die Rekapitalisierung von Dealogic bekannt, einem weltweiten Anbieter von Daten und Analytik für die Kapitalmärkte, bei der ION eine kontrollierenden Beteiligung an dem Unternehmen erwirbt und Carlyle sowie die Geschäftsleitung einen wesentlichen Eigentumsanteil behalten. Die Transaktion unterliegt dem üblichen Genehmigungsverfahren und soll im vierten Quartal 2017 abgeschlossen sein.

Dealogic mit Hauptsitz in New York und London sowie Niederlassungen in Hongkong, Budapest, Tokio, Mumbai, Sydney, Peking, Singapur und São Paulo bietet Lösungen für mehr als 800 Kunden weltweit an, darunter die 50 weltweit führenden Investmentbanken.

Cam Dyer, Managing Director und Co-Head der Global Technology, Media and Telecom Group von Carlyle, sagte: "Unsere Partnerschaft mit Tom, seinem Team und unseren Co-Investoren, einschließlich FiveW Capital, Euromoney und den weiteren Mitbegründern des Unternehmens, hat die führende Rolle von Dealogic bei Technologie für Kapitalmärkte weiter gefestigt und einen beträchtlichen Mehrwert für die Anteilseigner geschaffen. In den letzten drei Jahren haben wir das Unternehmen für einen anhaltenden, langfristigen Erfolg aufgestellt, der nun durch die Nutzung der ergänzenden Funktionen, Lösungen und Kunden von ION ausgebaut werden kann. Ich freue mich, Carlyles Partnerschaft mit Andrea, Tom und ihren Teams weiter zu stärken."

Tom Fleming, CEO von Dealogic, meinte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit ION und werden von der Stärke seiner Plattformen und dem etablierten Beziehungsnetz mit Finanzinstituten und Unternehmen profitieren. Im Namen meiner Firma und meines Teams möchte ich Cam und seinem Team für ihre Unterstützung und Orientierungshilfe während der vergangenen drei Jahre meinen großen Dank aussprechen und wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Carlyle fortzusetzen."

Andrea Pignataro, CEO und Gründer von ION, sagte: "Die führende Position von Dealogic in den Bereichen Daten, Analytik und Marktintelligenz ergänzt das Geschäft von ION auf hervorragende Weise. Gemeinsam können wir die Digitalisierung und Automatisierung der Kapitalmärkte beschleunigen und Innovationen bei den Geschäftsmethoden von Finanzinstituten, Investoren und Emittenten einführen. Carlyle wird als ausgezeichneter Partner unsere Wachstumsstrategie weiterhin unterstützen."

Die UBS Investment Bank war als exklusiver Finanzberater für ION tätig und hat Finanzierungszusagen für die Transaktion bereitgestellt. J.P. Morgan begleitete Dealogic bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater.

Über The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ:CG) ist ein weltweit tätiger alternativer Vermögensverwalter, der zum 30. September 2017 in 306 Fonds Vermögenswerte in Höhe von 174 Milliarden US-Dollar verwaltete. Die Mission von Carlyle besteht darin, klug zu investieren und Wert für seine Anleger zu schaffen, von denen viele staatliche Rentenversicherungen sind. Carlyle investiert in den vier Segmenten Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies sowie Investment Solutions in Afrika, Asien, Australien, Europa, Nahost, Nord- und Südamerika. Carlyle ist in verschiedenen Branchen tätig, darunter in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigungs- und Behördendienstleistungen, Verbraucher und Einzelhandel, Energie und Strom, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Industrie, Infrastruktur, Immobilien, Technologie- und Geschäftsdienstleistungen, Telekommunikation und Medien sowie Verkehr. The Carlyle Group beschäftigt mehr als 1.550 Mitarbeiter in 31 Niederlassungen auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.carlyle.com.

Über Dealogic

Dealogic bietet integrierte Inhalte, Analytik und Technologie in Form zielgerichteter Produkte und Dienstleistungen für Finanzunternehmen weltweit. Ob Kapitalmärkte, Vertrieb und Handel, Bankwesen oder Buy-Side, Firmen verlassen sich auf die Plattform von Dealogic, um sich zu vernetzen und Chancen effektiver zu erkennen, Geschäfte abzuschließen und mit Risiken umzugehen. Mit 30 Jahren Erfahrung und fundierten Kenntnissen zu Finanzmärkten ist Dealogic ein vertrauenswürdiger globaler Partner. Weitere Informationen über Dealogic finden Sie unter www.dealogic.com.

Über ION Investment Group

ION bietet erfolgskritische Softwarelösungen zur Handels- und Workflow-Automatisierung für Finanzinstitute, Zentralbanken, Behörden und Unternehmen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.iongroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171122005250/de/

Contacts:

Für Carlyle:

Liz Gill, +1-202-729-5385

Elizabeth.Gill@carlyle.com

oder

Für Dealogic:

Kate Thunnissen, +1-212-577-4553

Kate.Thunnissen@dealogic.com

oder

Für ION:

Zoe Sochor, +1-212-901-9768

Zoe.Sochor@iongroup.com