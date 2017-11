Seit dem Aus von Air Berlin klagen vor allem Geschäftsreisende über überbuchte Flüge und hohe Preise. Sie werden sich daran gewöhnen müssen.

Dass Reisen lästig sein kann, erfahren die Mitarbeiter des Hamburger Kosmetikkonzerns Beiersdorf derzeit täglich. Wer etwa nach München fliegen will, muss neuerdings einen Tag vorher einfliegen - oder die höheren Preise der Lufthansa-Businessclass zahlen. Christine Sohrt, oberste Mobilitäts-Managerin im Konzern, muss darum ständig neu kalkulieren. Selbst wer ein Ticket hat, kommt oft nicht an Bord, weil der Flug überbucht ist. An den Flughäfen sammeln sich so die frustrierten Manager. "Für Termine in Berlin oder München brauche ich mindestens zwei Stunden mehr", sagt eine Führungskraft am Airport Düsseldorfer und eilt weiter.

Ende Oktober hat die insolvente Air Berlin den Flugbetrieb eingestellt, allein in Deutschland sind pro Tag rund 100 Verbindungen verschwunden. Seither sind die Vielflieger auf unfreiwilligem Entschleunigungskurs. Die schlechte Nachricht für Geschäftsreisende: Daran wird sich so bald nichts ändern. Technische Systeme in der Luftfahrt, die die Preisgestaltung regeln, Auflagen der Kartellbehörden und verschreckte Wettbewerber verhindern noch bis in den Sommer hinein eine Entlastung.

Der Frust ist gewaltig: Bei einer Umfrage des VDR genannten Verbands der Geschäftsreiseverantwortlichen in deutschen Unternehmen monierten jüngst fast alle Mitglieder "Kapazitätsengpässe und schlechtere ...

