BERLIN (Dow Jones)--Trotz des gemeinsam mit dem Jamaika-Bündnis vorerst geplatzten Kohleausstiegs wollen die Deutschen weiter eine klimafreundliche Stromerzeugung. Zwei Drittel halten bei der Stromversorgung den Umstieg auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse für wichtig, wie eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie (Agow) ergeben hat.

Andere Umfragen hatten ein ähnliches Bild ergeben, wonach die Bevölkerung ein Ende der Kohleverstromung unterstützt. In der Agow-Befragung spricht sich mehr als die Hälfte dafür aus, dass mehr Windparks in Ost- und Nordsee gebaut werden, damit Deutschland weniger Kohlendioxid in die Luft bläst. Nur 16 Prozent wollen das nicht. Die Gegner der Windkraft auf See befürchten Nachteile für Vögel und Fische. Sie bemängeln außerdem, dass nicht genügend Leitungen zur Verfügung stehen, um den Windstrom aus dem Norden zur Industrie in den Süden der Republik zu transportieren.

Die Agow verweist darauf, dass bis 2025 die drei großen Stromautobahnen fertig gestellt sein sollen, um die Engpässe aufzulösen. Dann, so die Forderung der Offshore-Branche, sollten in Nord- und Ostsee mehr Windräder aufgestellt werden, als bisher von der Regierung geplant.

Gesetzlich vorgesehen ist bisher, dass 15 Gigawatt Leistung bis 2030 auf See installiert werden. "Das hört sich wenig an und ist auch wenig", sagte Agow-Präsident Martin Skiba bei der Präsentation der Umfrage in Berlin. Skiba plädierte dafür, dass bis 2030 nun 20 Gigawatt gebaut werden dürfen. Es gebe derzeit noch freie Kapazitäten an den Trafostationen, die dafür genutzt werden könnten.

Aktuell stehen vor den Küsten 1.000 Windräder mit einer Leistung von knapp 5 Gigawatt, was fünf großen Kraftwerken entspricht.

November 22, 2017

