Bad Marienberg - In der Umfrage vom November (26.10. - 15.11.2017) sinken die Konjunkturerwartungen für China um 9,7 Punkte auf einen neuen Wert von 7,6 Punkten (Oktober: 17,3 Punkte), so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der CEP-Indikator, der die Konjunkturerwartungen internationaler Finanzmarktexperten/-innen für China auf Sicht von zwölf Monaten wiedergibt, liegt damit weiterhin oberhalb des langfristigen Durchschnitts von 5,4 Punkten und zeigt eine vergleichsweise positive Stimmung zum Wirtschaftswachstum in China an.

Den vollständigen Artikel lesen ...