Unmittelbar in der Nähe eines 2015 in Betrieb genommenen Windparks hat der Energieversorger nun noch eine Photovoltaik-Anlage mit 750 Kilowatt Leistung installiert. Der Ökostrom wird über den selben Anschluss ins Netz eingespeist.Auf einem ehemaligen Deponiegelände in Ramsthal hat Naturstrom eine Photovoltaik-Anlage mit 750 Kilowatt Leistung installiert. Sie sei nur einen Steinwurf von einem seit 2015 bestehenden Bürgerwindpark mit 7,5 Megawatt Leistung entfernt. Beide Anlagen speisten den Strom über denselben Anschluss ins Netz, teilte Naturstrom am Mittwoch mit. Sie bilden damit ein kleines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...