FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäer sollten ein für ihre Bankindustrie schlechtes Ergebnis der Verhandlungen um die Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 nach Aussage des Bankenverbands BdB nicht akzeptieren. Der für Bankenaufsicht zuständige Christian Ossig sagte bei der Handelsblatt-Jahrestagung zur europäischen Bankenaufsicht, Europa müsse dann vom Prinzip globaler Regulierungsstandards abweichen und ein Baseler Paket implementieren, das für Europa sinnvoll sei.

"Übrigens erwarte ich nichts anderes von den Amerikanern. Ich wäre sehr überrascht, wenn die Amerikaner das Paket so wie es heute auf dem Tisch liegt eins zu eins umsetzen", sagte Ossig bei einer Podiumsdiskussion. Es habe die Zusage gegeben, dass es durch die Vollendung von Basel 3 keine signifikante Erhöhung der Risikoaktiva (RWA) geben werde. Wenn nun die RWA-Zuwächse in Europa über 10 Prozent lägen und in Amerika darunter, dann seien das im Durchschnitt zwar weniger als 10 Prozent, "aber für Europa kein gutes Ergebnis".

Der bei der Bundesbank für Bankenaufsicht und -regulierung zuständige Erich Loeper wies das Ansinnen des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) in der gleichen Diskussion zurück. "Ich glaube sehr wohl, dass, wenn es zum Agreement in Basel kommt, diese Regeln überall implementiert werden", sagte er. Der Baseler Ausschuss überprüfe im Gegensatz zu früheren Zeiten auch die Umsetzung seiner Richtlinien in den einzelnen Mitgliedsländern.

Der Baseler Ausschuss verhandelt immer noch über Basel 3. Wichtigster Streitpunkt ist die Frage, welchen maximalen Nutzen Kreditinstitute bei der Berechnung ihrer RWA und damit indirekt ihrer Eigenkapitalanforderungen aus der Nutzung sogenannter interner Modelle ziehen dürfen. Derartige Modelle werden vor allem in Europa genutzt.

November 22, 2017

