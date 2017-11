Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Daten befürworten die Phase III der Entwicklung von KH176 für

mitochondriale Erkrankungen



Khondrion, ein Pharmaunternehmen für klinische Erprobungen, das

sich auf niedermolekulare Therapeutik gegen Mitochondrien-Erkrankung

spezialisiert, gab heute die Ergebnisse ihrer KHENERGY-Studie

bekannt. Hierbei handelt es sich um eine explorative Studie mit

oraler Gabe von KH176 für Patienten mit MELAS- oder MIDD-Syndrom bzw.

kombinierten Phänotypen und der m.3243A>G-Mutation im mitochondrialen

Genom. Die Ergebnisse der Studie wurden von Prof. Jan Smeitink, dem

CEO von Khondrion, auf der Dutch Life Sciences-Konferenz vorgestellt.



"Der Abschlussbericht für die KHENERGY-Studie ist für das erste

Quartal 2018 geplant, aber wir möchten Ihnen wegen der bereits

vielversprechenden Ergebnisse diese vorläufigen Daten zur Sicherheit

und Wirksamkeit jetzt schon mitteilen", sagte Jan Smeitink.



Die KHENERGY-Studie ist eine monozentrische, doppelblinde,

randomisierte, placebokontrollierte, Zweiwege-Crossover-Studie der

Phase II, die 20 Patienten umfasst. Die Patienten erhielten einen

Monat lang KH176 zweimal täglich oral in einer Dosierung von je 100

mg. Die Wirksamkeitsendpunkte waren objektive und quantitative

Bewertungen sowie Fragebögen zur Beurteilung der Stimmung und der

Lebensqualität der Patienten. Die Studie erforschte außerdem mit der

mitochondrialen Funktion zusammenhängenden Biomarker.



"Die vorläufigen Ergebnisse dieser Studie hinsichtlich

unerwünschter Ereignisse zeigten ein vielversprechendes

Sicherheitsprofil. Außerdem wies die pharmakokinetische Analyse von

KH176 darauf hin, dass die maximale Blutkonzentration des

Medikamentenkandidaten unterhalb der vordefinierten Sicherheitsgrenze

lag, die in den Beurteilungen der Phase I festgestellt wurde", sagte

Dr. Edwin Spaans, der Chief Medical Officer von Khondrion.



Hinsichtlich der funktionalen Ergebnismessungen zeigten zwei

Aspekte der Aufmerksamkeit positive Tendenzen. Bei allen anderen gab

es während der vier Wochen in der Behandlungsgruppe keine positiven

Anzeichen.



Im Hinblick auf die klinischen Ergebnisse wurden statistisch

maßgebliche Verbesserungen beim gesamten

Beck-Depressions-Inventar-Ergebnis und seiner affektiven Subdomäne

beobachtet. Positive Tendenzen wurden im

HADS-Depressionsteilabschnitt und den affektiven Symptomen nach

RAND-36-SF beobachtet. Die selbstgemeldeten Ergebnisse zeigten eine

Besserung von Migränesymptomen bei drei von drei betroffenen

Probanden. "Angesichts der relativ kurzen Dauer dieser Studie sind

diese Ergebnisse ermutigend", sagte die Studienleiterin Dr. Mirian

Janssen (MD, PhD).



"Basierend auf den Ergebnissen der Phase II-Studie haben wir uns

entschieden, sofort mit allen erforderlichen Schritten zur Freigabe

der nächsten Phasen unseres KH176-Entwicklungsprogramms fortzufahren,

einschließlich aller Vorbereitungen auf die Phase III", sagte Jan

Smeitink.



Informationen zu KH176



Khondrions KH176 ist Teil einer neuen Klassifizierung der

Medikamente von Khondrion, die essentiell für die Steuerung

oxidativer und redoxer Symptomatiken sind. Die Versuchsergebnisse der

Phase I dieser Studie wurden kürzlich im "Orphanet Journal of Rare

Diseases" veröffentlicht.



Informationen zu Khondrion



Khondrion ist ein führendes Pharmaunternehmen für klinische

Erprobungen unter privater Leitung. Das Potenzial verschiedener

Ausgangsverbindungen als neue Behandlungsmöglichkeit bei

Mitochondrien-Erkrankungen wird derzeit erforscht. Khondrions KH176

wurde als Orphan-Arzneimittel gegen das Leigh- und das MELAS-Syndrom

in Europa und gegen alle erblichen mitochondrialen Störungen der

Atmungskette in den USA bewilligt. Khondrion hat kooperative Projekte

mit Patientenorganisationen, Patienten-Interessenvertretern,

Fachzentren an Universitäten und Forschungsgruppen weltweit sowie mit

kleinen, mittleren und großen Unternehmen etabliert. Das Unternehmen

wird von den niederländischen Stiftungen Energy4All, Join4Energy,

Road4Energy, Ride4Kids, Tim Foundation, Zeldzame Ziekten Fonds und

der nationalen Regierung sowie europäischen Regierungen unterstützt.

Durch die Einreichung zahlreicher und umfassender Patentanträge

konnte Khondrion eine starke Position zum Schutz von geistigem

Eigentum im Bereich neuer Produktportfolios ausbauen. Je nach dem

Resultat der KHENERGY-Studio bereitet sich das Unternehmen weiterhin

auf ein grundlegendes Programm vor, um die möglichen Vorteile von

KH176 in Patienten, die unter einer mitochondrialen Erkrankung

leiden, zu bestätigen.



Für weitere Informationen und einen Warnhinweis bezüglich einer

zukunftsgerichteten Aussage zu dieser Pressemitteilung besuchen Sie

bitte die Website http://www.khondrion.com



Originaltext: Khondrion B.V.

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063239

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063239.rss2



Pressekontakt:

info@khondrion.com

Tel: +31-24-361-0639