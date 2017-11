Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sieht ein Ringen in der SPD um eine mögliche Fortsetzung der Großen Koalition - obwohl sich die Parteispitze bisher klar auf ein Nein dazu festgelegt hat. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden ... und alle weiteren Möglichkeiten ausloten, die es gibt, eine Regierungsbildung zu ermöglichen", sagte Altmaier im Nachrichtensender N24.

Der CDU-Politiker wollte den Sozialdemokraten aber keinen Rat von außen erteilen. "Ich glaube, dass die SPD mit sich selber ringt, und dass es gut ist, wenn wir uns aus diesem Ringen jedenfalls mit klugen Ratschlägen von außen zurückhalten."

Die persönliche Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten sei in der bisherigen großen Koalition "zu jedem Zeitpunkt gut" gewesen, betonte er. Deshalb habe die Union keine Koalition ausgeschlossen. "Aber auch dazu gehört, dass die SPD sich darüber klar wird, welche Option sie möchte - und bisher war die Position die, dass die SPD eben nicht automatisch zur Verfügung steht."

Altmaier sagte, er wünsche sich, dass eine Regierungsbildung gelinge. "Die Menschen wollen, dass eine handlungsfähige Regierung zustande kommt." Eine Festlegung auf andere Optionen wie Minderheitsregierung oder Neuwahl lehnte Altmaier "aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten" ab, der seine Gespräche mit den Parteien noch nicht beendet habe.

Steinmeier will seine SPD noch überzeugen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will am Donnerstag mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz über die weiteren Handlungsmöglichkeiten sprechen. Schulz hatte ebenso wie Fraktionschefin Andrea Nahles unmittelbar nach dem Scheitern der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis das Nein zu einer erneuten Koalition mit der Union zwar bekräftigt, in der SPD gibt es aber offenbar auch Widerstand gegen diese Festlegung der Parteispitze.

Führende SPD-Politiker verlangten, eine Große Koalition doch in Erwägung zu ziehen, so der Chef des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs. "Man muss mit dem Bundespräsidenten offen reden, ohne gleich auf dem eigenen Standpunkt zu beharren", sagte Kahrs der Bild-Zeitung. "Das sehen die Spitzen der Partei und Fraktion auch so." Die SPD müsse "ergebnisoffen in diese Gespräche" hineingehen, bekräftigte Kahrs auf N24. Man habe jetzt "eine neue Lage" nach dem Platzen der Jamaika-Gespräche. "Jetzt muss man gucken", erklärte der SPD-Haushaltsexperte.

Unterdessen baute die FDP nach ihrem Ausstieg aus den Sondierungen Druck auf die SPD auf, schwarz-rot fortzusetzen. "Ich warte ab, wie in der SPD diskutiert wird", sagte FDP-Präsidiumsmitglied Hermann Otto Solms der Hessischen Allgemeinen. "Ich glaube noch immer, dass sie sich ihrer Verantwortung nicht entzieht." Auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki erinnerte an eine Verantwortung der SPD. "Die staatspolitische Verantwortung liegt jetzt bei den Sozialdemokraten", sagte er der Zeitung Die Kitzinger. "Es ist Kinderkram zu sagen, wir reden nicht mehr miteinander, nachdem man zusammen regiert hat."

November 22, 2017

