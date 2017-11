(Wiederholung aus technischen Gründen) San Francisco (awp/sda/reu) - Eine der wenigen Frauen an der Spitze eines US-Technologiekonzerns zieht sich zurück. Am Dienstagabend kündigte Meg Whitman an, dem Computerserver-Anbieter Hewlett Packard Enterprise (HPE) den Rücken zu kehren. Unter der sechsjährigen Ägide der früheren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...