Frankfurt - Der Weizenpreis erhielt gestern leichten Aufwind durch die Meldung des US-Landwirtschaftsministeriums USDA vom Montagabend, wonach nur noch 52% der US-Winterweizenpflanzen in einem guten oder sehr guten Zustand sind, so die Analysten der Commerzbank. In der Vorwoche seien es noch 54% gewesen, zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr 58%.

