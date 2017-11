Der DS Smith Ansatz ist in der Verpackungsbranche einzigartig. Unter Berücksichtigung des kompletten Supply Cycles und aktuellster Shopper-, Handels- und Markttrends entwickelt DS Smith zusammen mit verschiedenen Ansprechpartnern seiner Kunden innovative und kreative Display- und Verpackungskonzepte. Die so entwickelten Lösungen tragen dazu bei den Umsatz der Kunden zu steigern sowie Risiken und Kosten zu reduzieren.

"Die Pack Right Centren sind eine wirkliche Erfolgsstory für unsere Kunden", betonte Tom Wetzel, Sector Director Consumer Packaging & Display bei DS Smith in der Region Deutschland und Schweiz, bei der offiziellen Eröffnung in Hövelhof. "Die Gespräche mit unseren Kunden zeigen, dass wir mit unserem ganzheitlichen Ansatz auf dem richtigen Weg sind und unsere Display- und Verpackungskonzepte für unsere Kunden konkrete Wertschöpfung generieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...