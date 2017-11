München (ots) -



Das Wissensquiz vom 27. November bis 1. Dezember 2017 um 18:00 Uhr im Ersten



Gewohnt gutgelaunt feiern Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton am 30. November die 250. Folge "Wer weiß denn sowas?". Und für die Jubiläumssendung haben sie sich zwei besondere Mitspieler eingeladen: Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner - die sonst im Rostocker "Polizeiruf 110" miteinander ermitteln, treten gegeneinander an.



Seit dem Start am 7. Juli 2015 gewinnt "Wer weiß denn sowas?" kontinuierlich neue Fans hinzu. Die von Montag bis Freitag täglich ausgestrahlte Vorabendsendung erreicht durchschnittlich ein Publikum von 2,39 Millionen, was einem Marktanteil von 15,0 Prozent entspricht. Für die 94 Folgen, die bisher in diesem Jahr ausgestrahlt wurden, waren es im Durchschnitt 2,66 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 15,7 %.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" startet mit zwei Haudegen des handfesten Humors - Karl Dall und Mike Krüger. Am Dienstag zeigen zwei charmante Moderatorinnen, was sie beim Raten drauf haben: Birgit Schrowange tritt gegen Babette von Kienlin an. Am Mittwoch wird es musikalisch, wenn die Schlagersängerinnen Franziska Katzmarek und Beatrice Egli nach den richtigen Antworten suchen. Zum Wochenabschluss am Freitag wird es beim Duell der Comedians Rüdiger Hoffmann und Kaya Yanar noch mal richtig witzig.



Die prominenten Rate-Teams legen sich wieder mächtig ins Zeug, um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen. Dafür müssen sie skurrile, aber oft auch durchaus praktische Fragen, wie diese, richtig beantworten:



Spinnen lassen sich von der Wohnung fernhalten, indem man an Fenstern und Türen ...? a) durchsichtigen Nagellack punktweise aufträgt oder b) Lavendelpflanzen aufstellt oder c) rot schimmernde Satinbänder anbringt



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 27. November bis 1. Dezember 2017 im Überblick:



Montag, 27. November - die Comedians Karl Dall und Mike Krüger Dienstag, 28. November - die Moderatorinnen Birgit Schrowange und Babette von Kienlin Mittwoch, 29. November - die Sängerinnen Franziska Katzmarek und Beatrice Egli Donnerstag, 30. November - die Schauspieler Anneke Kim Sarnau und Charly Hübner Freitag, 1. Dezember - die Comedians Rüdiger Hoffmann und Kaya Yanar



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



