Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hält sich nach einem schwungvollen Auftakt am Mittwoch bis zum Mittag im grünen Bereich. Der Leitindex SMI ist gleich im frühen Handel auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen, hat dann aber etwas an Dynamik verloren. Neben den guten Vorgaben aus Übersee wird der Index vor allem durch die erneuten Kursgewinne des Schwergewichtes Roche gestützt.

Mit dem nahenden Jahreswechsel melden sich immer mehr Finanzhäuser mit ihren Vorhersagen für das kommende Jahr zu Wort. Einig sind sich die meisten Experten in der Erwartung, dass das weltweite Wirtschaftswachstum auch im kommenden Jahr anhalten wird. Damit ist ein wichtiger Antrieb für die Börsen gegeben. Was gerade für den hiesigen Markt wichtig sein wird, ist die Lage an den Devisenmärkten. Der sich abschwächende Franken sei eine wichtige Stütze für den Markt gewesen, erklärte ein Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 12.20 Uhr 0,21% hinzu auf 9'344,53 Punkte. Am Morgen war er bis auf 9'356 Zähler und damit den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ist bei 1'501,95 Zählern nahezu unverändert (+0,01%) und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,07% auf 10'701,15 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

