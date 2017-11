Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben sich nach den jüngsten Gewinnen am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt. Damit gelang es ihnen nicht, sich der positiven Entwicklung an den rekordhohen US-Börsen und Asiens überwiegend freundlichen Handelsplätzen anzuschliessen. Offensichtlich hielten sich die Anleger auch angesichts der verkürzten Börsenwoche in den USA zurück. Dort findet am Donnerstag wegen des Feiertags Thanksgiving kein Aktienhandel statt, und am Freitag schliesst die Wall Street bereits früher als sonst.

Um die Mittagszeit stand der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,07 Prozent höher bei 3581,77 Punkten. In Paris trat der CAC-40-Index mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 5365,28 Punkten auf der Stelle, während der Londoner ...

