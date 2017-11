FairComs neueste Veröffentlichung beinhaltet neue Such-, Resync- und Schemaänderungsfunktionen



Mailand, Italien (ots/PRNewswire) - Einer der renommiertesten Namen der Datenbankmanagement-Industrie, FairCom Corporation, meldete die Veröffentlichung der neuesten Version seiner Flaggschiff-Multimodell-Datenbanksoftware. c-treeACE V11.5 (https://www.faircom.com/v11-5-is-here) bietet Optimierungen die Benutzer von erhöhter Leistungsfähigkeit, dynamischem Schemamanagement, Volltextsuche, verbesserter Datenreplikation, solider Oberflächenunterstützung und einer höheren Datenintegrität für SQL, NoSQL sowie einer Kombination beider Datenbank-Modelle profitieren lassen.



FairCom (http://www.faircom.com/) ist seit 1979 Wegweiser in der Datenbanksoftware-Industrie. Die Innovationstradition wird mit c-treeACE weiter fortgesetzt: Eine einzigartige Multimodell-Datenbanklösung, die auf einer breiten Betriebssystem- Plattformpalette einsatzfähig ist. c-treeACE bietet eine einmalige NoSQL-Technologie, die innerhalb derselben Anwendung und über dieselbe leistungsstarke Dateninstanz hinweg NoSQL- und dem Industriestandard entsprechenden SQL-Zugang ermöglicht. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit haben mehr als 40% der Fortune 100 bezüglich ihrer Datenbankansprüche der c-tree-Familie für Datenbanklösungen ihr Vertrauen geschenkt.



"Das fordernde und rasante Business-Umfeld der heutigen Zeit macht eine schnelle, effiziente Datenbanktechnologie nicht zu einem Luxusgut, sondern zu einer Notwendigkeit. c-treeACE verhilft Unternehmen zu Datenbanken, die auf ihre spezifischen geschäftlichen Herausforderungen abgestimmt sind", erklärte Alysha Brown, leitende Geschäftsführerin bei FairCom. c-treeACE V11.5 bietet Organisationen neue Möglichkeiten für leistungstärkere Datenbanken und lässt sie so mit Sicherheit wissen, dass ihre wichtigen Daten schnell und zuverlässig verarbeitet werden."



Die Optimierungen beinhalten:



- Volltextsuche: Wörtliche Verzeichnisse der Textfelder einer Tabelle ermöglichen es Benutzern, in gespeicherten Dateien enthaltene spezifische Wörter und Phrasen effizient und schnell zu finden. - Hot-Alter-Table (http://www.faircom.com/insights/hot-alter-table-database-2): Eine Funktion die es Benutzern ermöglicht Schemaänderungen während der Laufzeit ("on-the-fly") durchzuführen, so dass Dateikonvertierungen die früher Stunden dauern konnten nun innerhalb von Sekunden abgeschlossen sind. - Replication-Extensions: Benutzerdefinierte Funktionen zur erweiterten Replikationsverwaltung durch maßgeschneiderte Callback-Funktionen - Datenverdichtung, Konfliktlösung und "on-the-fly"-Datenmanipulation wie Extraktions-, Transformations-, und Ladefunktionalität (ETL). - Replication-ReSync: Eine Option, die es Benutzern ermöglicht, eine Ziel-Replika-Datei, die auf einer aktuellen Quelldatei basiert, mit minimalem Einfluss auf die Laufzeit zu resynchronisieren.



Die c-treeACE-Leistungserhöhungen sind sofort nach Installation spürbar. Zusätzlich zu ausgewählten Funktionserweiterungen sind zahlreiche Funktionen für Entwickler optimiert worden, um weitere Leistungsverbesserungen innerhalb ihrer Anwendungen ohne die Notwendigkeit einer manuellen Änderung des Systems zu erzielen.



FairCom's Vizepräsident für Technische Planung, Randal Hoff, erklärte, dass die Vorzüge von c-treeACE V11.5 weit über Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung, für die das Unternehmen seit seiner Gründung bekannt ist, hinausgehen. "Wir wissen, dass die Auswahl und Implementierung einer neuen Datenbank ein Prozess ist, der nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Da eine Datenbank eine langfristige Investition ist, wurde c-treeACE V11.5 so konzipiert und eingerichtet, dass es sich entlang der sich verändernden Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden und Technologieveränderungen mit entwickelt", so Hoff. "FairCom bietet Engineer-to-Engineer-Support von denselben Entwicklern, die das Produkt konzipiert haben und nicht von einem Neuansteiger."



Detaillierte Informationen zu c-treeACE V11.5 sind unter FairCom.com (https://www.faircom.com/v11-5-is-here), sales@faircom.com und +39-035-721-321 erhältlich. Eine kostenlose Testversion ist unter faircom.com/download-ctreeace (http://www.faircom.com/download-ctreeace) erhältlich.



FairCom



FairCom Corporation (FairCom.com (http://www.faircom.com/)) ist ein Softwareindustrie-Pionier. Die Innovationsgeschichte des Unternehmens begann 1979, als es als erstes Unternehmen ein kommerzielles Gesamtanbot unter Verwendung von b-tree-Algorithmen auf Microcomputern anbot. Heute erhält FairCom seinen alleinigen technischen Schwerpunkt auf der Datenbank-Technologie weiterhin aufrecht. Während das Unternehmen mit den neuesten Industrieplattformen und APIs Schritt hält, arbeitet es kontinuierlich an der Optimierung seiner Kerndatenbank-Technologie. FairComs c-treeACE-Engine ist die leistungsstärkste Lösung der Branche für Multimodell-Daten und bietet Parallezugriff auf NoSQL und SQL. Somit können Entwickler in Unternehmen aller Größenordnungen und in zahlreichen Industrien die Individualisierung ihrer Datenbanken kontrollieren und die Leistungsfähigkeit kann letztendlich optimiert werden.



