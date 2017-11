Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Strom aus Windrädern wird immer günstiger. Bei der dritten Ausschreibung für Windkraft an Land fiel der Durchschnittspreis auf 3,8 Cent je Kilowattstunde, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Wie bei den Runden zuvor konnten sich Stadtwerke und große Energiekonzerne nicht durchsetzen. "Das Ergebnis bestätigt Erfahrungen aus den vorangegangenen Ausschreibungen: Es wurden fast ausschließlich Gebote von Bürgerenergiegesellschaften bezuschlagt", erklärte Netzagentur-Chef Jochen Homann.

Die Ausschreibung war deutlich überzeichnet. Bei einem Ausschreibungsvolumen von 1.000 Megawatt wurden 210 Gebote mit einem Volumen von 2.600 Megawatt abgegeben. Am Ende erteilte die Behörde 61 Projekten den Zuschlag. Die meisten Windräder werden in Nordrhein-Westfalen mit 17 und in Brandenburg mit 16 Projekten gebaut werden. In der vorhergehenden Auktion lag der Durchschnittspreis noch bei 4,29 Cent je Kilowattstunde. Die Gewinner der Auktion haben nun viereinhalb Jahre Zeit für den Bau der Anlagen.

In der Vergangenheit hatte es Kritik am Siegeszug vermeintlicher Bürgerenergiegesellschaften gegeben. Von Stadtwerken und Energiekonzernen hieß es, die Bürgergesellschaften seien in Wahrheit nur getarnte Strohfirmen professioneller Windparkprojektierer. Auch bei der jüngsten Runde gingen 99 Prozent der Zuschläge an die Bürgergesellschaften. Die Einspeisevergütung für ihren grünen Strom erhalten sie für 20 Jahre.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2017 06:59 ET (11:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.