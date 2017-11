Der Durchschnittspreis sank im Oktober erstmals unter die Marke von 5,00 Cent pro Kilowattstunde. Auf baulichen Anlagen dürfen auch Photovoltaik-Kraftwerke über zehn Megawatt realisiert worden. So lag das größte bezuschlagte Gebot bei 69 Megawatt.Bislang galt in Deutschland für viele: Photovoltaik-Projekte dürfen eine maximale Größe von zehn Megawatt haben. Bei Freiflächenanlagen stimmt das auch. Auf baulichen Anlagen ist allerdings noch viel mehr möglich, wie das am Mittwoch veröffentlichte Hintergrundpapier der Bundesnetzagentur zur Photovoltaik-Ausschreibungsrunde im Oktober zeigt. So sei das ...

