Wiesbaden (ots) - Im Winter die frischgewaschene Wäsche im warmen Heizungsraum trocknen: Das klingt clever - ist aber schlecht für die Heizungsanlage und treibt die Heizkosten in die Höhe, so das Infocenter der R+V Versicherung. Um die Anlage zu schonen, sollten Hausbesitzer den Raum zudem regelmäßig reinigen.



Wie ein Staubsauger



Zentralheizungen brauchen Luft für die Verbrennung. Damit saugen sie wie ein Staubsauger Fussel und Flusen an. "Sind viele Verunreinigungen in der Luft, können die Düsen schnell verstopfen", erklärt Jochen Löhmann, Bau-Experte beim R+V-Infocenter. "Das bedeutet dann: Die Verbrennung dauert länger, der Energieverbrauch erhöht sich und das Gerät wird unter Umständen sogar anfälliger für Störungen." Um hohe Kosten durch Reparaturen oder steigenden Energieverbrauch zu vermeiden, sollten Hausbewohner ihre Wäsche möglichst nicht im Heizungskeller aufhängen und den Raum regelmäßig von Staub und Flusen befreien.



Moderne Heizungsanlagen besonders gefährdet



Je neuer, desto sensibler - moderne Heizungsanlagen sind besonders von verstopften Düsen betroffen. "Deshalb sollte die Umgebung umso sauberer sein", rät der R+V-Experte. Im Gegensatz zu kleinen Thermen, wie sie oft in Mietwohnungen installiert sind, befinden sich zentrale Heizungsanlagen zudem nahe am Boden, wo sich Staub und Dreck sammeln.



Keller sauber halten



Der Experte rät, auch keine stark staubenden Materialien wie Waschmittel im Heizungsraum aufzubewahren. Bastel- und Heimwerkerarbeiten verlegen Hausbesitzer ebenfalls am besten an einen anderen Ort. Wichtig: Die Heizungsanlage muss regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden.



