Die Versorung mit Kobalt für E-Mobility-Anwendungen ist jetzt schon schwierig. Der Faktor Kinderarbeit macht die Lage noch heikler. Amnesty International spricht in einem Report die Problematik an und nennt Namen.

DR Kongo: Weder demokratisch, noch stabil

Mehr als die Hälfte der globalen Kobaltproduktion stammte 2016 aus der Demokratischen Republik Kongo (siehe Tabelle). Schon jetzt gehen mehr als die Hälfte davon in Batterieanwendungen, vornehmlich bei Lithium-Ionen-Akkus für Smartphones und Tablets. Doch jetzt wird Kobalt zum knappen Gut, denn die Elektroautonachfrage steigt dramatisch. Kobalt kommt in der Kathode der E-Auto-Batterien zum Einsatz. Da es weitgehend als Beiprodukt gefördert wird, ist die Produktion nicht einfach so ausbaubar.

"Blutkobalt": Nur zwei Unternehmen kommen gut weg

Hinzu kommt nun das Problem der Kinderarbeit und von anderen Menschenrechtsverletzungen. Manche Branchenvertreter sprechen in diesem Zusammenhang von "Blutkobalt", so wie einst "Blut-Diamanten" aus Westafrika zu einem Thema auf der Weltbühne wurden. Laut dem von Amnesty Internationale vorgelegten Bericht "Time to Recharge" stammen etwa 40% des Kobalts aus dem Kongo aus Minen einheimischer Unternehmer und würden mit einfachsten Mitteln quasi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...